Cidade

Entre obras e festas, confira as interdições programadas até domingo na Capital

Agetran alerta para bloqueios temporários em diferentes regiões da cidade entre os dias 19 e 22 de fevereiro

19 fevereiro 2026 - 14h42Taynara Menezes
De acordo com o órgão, é fundamental que os condutores respeitem a sinalização provisória De acordo com o órgão, é fundamental que os condutores respeitem a sinalização provisória   (Foto: Reprodução)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran) informou que, entre esta quinta-feira (19) e domingo (22) de fevereiro de 2026, diversas vias de Campo Grande terão interdições temporárias para a realização de obras e eventos festivos. As alterações no tráfego ocorrem em diferentes pontos da cidade e exigem atenção redobrada dos motoristas.

De acordo com o órgão, é fundamental que os condutores respeitem a sinalização provisória e sigam as orientações dos agentes de trânsito, garantindo a segurança e a fluidez nas regiões afetadas.

Quinta-feira (19)

Das 7h às 18h, haverá interdição de 60 metros da faixa de desaceleração na Rua Manoel Secco Tomé, entre as ruas Piratininga e da Paz. O bloqueio ocorre para execução de obras.

Sexta-feira (20)

Entre 7h30 e 21h30, no período de 20 a 28 de fevereiro, a Rua Minas Novas terá interdição parcial para execução de obra do ramal de distribuição de gás natural. A intervenção ocorre entre as ruas Inconfidentes (lado direito) e Buenópolis, além do trecho entre Rua Minas Novas e Jaguariúna, no sentido Jaguariúna, apenas na faixa de estacionamento.

Já das 9h às 23h30, a Rua General Melo será interditada entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho para a realização de eventos de Carnaval.

Sábado (21)

A programação de Carnaval segue com interdição da Rua General Melo, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, das 9h às 23h30.

Também haverá bloqueio na Rua Leonina Dias Martins, nº 370, esquina com as ruas Patrocínio e Castorina Rodrigues da Luz, das 16h às 23h, para o evento "Paquera no Bairro".

Além disso, entre 6h e 20h, no período de 21 de fevereiro a 15 de março, haverá interdição apenas das faixas de estacionamento nos seguintes locais, devido à execução de obra do ramal de distribuição de gás natural:

Rua Padre Julião Urquiza, nº 326

Avenida Bom Pastor, nº 270

Avenida das Bandeiras Hora do Bolo

Domingo (22)

No domingo, das 9h às 23h30, a Avenida Calógeras ficará interditada entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho, também em razão da programação de Carnaval.

A Agetran reforça que os motoristas devem planejar rotas alternativas durante os dias de interdição para evitar transtornos e contribuir para a organização do trânsito na Capital.

