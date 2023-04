Envolvido em acidente que matou motociclista se apresenta à polícia

Neste sábado (08) o motorista da GM S-10 envolvido em acidente que resultou na morte do motociclista Rafael Batista dos Santos, 27, na tarde de sexta-feira (07), em Dourados, se apresentou à polícia.

Segundo o site local, Dourados News, ele chegou à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) acompanhado do advogado Renan Pompeu. De acordo com a defesa, o condutor da GM S-10 alegou ter deixado o local do acidente por se sentir ameaçado por populares.

Acidente- A vítima seguia em uma Honda Biz pela rua Monte Alegre, quando acabou atingida pelo veículo no cruzamento com a rua Dom João VI, na região do Jardim Ouro Verde. Ainda segundo o advogado, o motorista alegou que o semáforo estava aberto para ele, porém, a polícia ainda investiga o caso.

Nas imagens de câmeras de segurança instaladas na região, Rafael aparece seguindo pela via e ultrapassando um veículo parado antes do acidente. O caso segue em investigação.

