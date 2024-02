Equipes da Sesau encontram e exterminam focos do Aedes em imóveis abandonados

Criadouros do Aedes aegypti em imóveis abandonados que podem gerar casos de dengue, zika e chikungunya, foram exterminados em ação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e Guarda Civil Metropolitana (CGM) na quinta-feira (22).

A equipe da guarda esteve acompanhando os agentes de combate de endemias (ACEs) para garantir a segurança de todos os servidores em razão da circulação de usuários de entorpecentes nestes locais.

“Nossa equipe entra no imóvel antes dos agentes e realiza a vistoria se há alguém lá dentro. Em apenas uma das situações havia gente dentro do imóvel que, assim que pedimos para se retirar, ele saiu de prontidão”, explica o GCM Jary Muzili.

Em todos os imóveis vistoriados pelas equipes do CCEV foram encontrados focos do mosquito, conforme o coordenador do setor, Vagner Ricardo. Além da vistoria, nos locais onde não havia como realizar o descarte do criadouro, como é o caso de bueiros, foram colocados larvicidas.

“Essa não é uma ação pontual, devemos continuar aqui na região central, já que existe uma grande quantidade de imóveis abandonados”, completa Vagner. Ele ainda lembra que, além do extermínio desses depósitos de água e criadouros, os proprietários dos imóveis também serão identificados e notificados.

