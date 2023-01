Veja a escala de médicos nas UPAs e CRSs de Campo Grande nesta segunda

A escala de médicos e pediatras nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRS’s), desta segunda-feira (2), em Campo Grande, conta com 54 clínicos gerais e 12 profissionais de atendimento infantil no período da manhã.

Os pediatras estarão atendendo em boa parte da manhã no UPA do Coronel Antonino, no Vila Almeida e também no UPA do Universitário. Já os clínicos gerais atendem em todas as unidades de saúde.

No período da tarde, o número de médicos se mantém praticamente, mas os pediatras recebem reforço de mais um profissional, ou seja, o número de médicos sobe para 13 durante o período vespertino.

No período noturno, as UPAs da Moreninha, do Jardim Leblon e CRS Nova Bahia e Tiradentes, recebem reforço de mais pediatras, totalizando 31 profissionais, além das já citadas unidades do Coronel Antonino, Universitário e Vila Almeida. O número de clínicos gerais durante a noite se mantém em 54.

Confira:

