Escola da Funsat oferta quatro cursos gratuitos para o mÃªs de marÃ§o

A lista de cursos que estão com inscrições abertas para o mês de março de 2024 na Escola de Educação Profissional da Funsat (Fundação Social do Trabalho), conta com quatro especialidades diferentes, sendo eles: Barbeiro, Higiene na Manipulação de Alimentos, Marketing Digital – noções básicas e Primeiros Socorros.

O curso de Barbeiro tem carga horária de 60h e será realizado no período matutino, das 7h às 11h. As aulas começam no dia 4 de março e serão encerradas em 22 de março (15 dias úteis). Para participar do curso, é necessário que o aluno seja alfabetizado.

Com carga horária de 09h, o curso Higiene na Manipulação de Alimentos inicia em 5 de março (1ª turma) e 19 de março (2ª turma), sendo realizado apenas no período matutino, das 7h às 10h. Para participar, é necessário que o aluno seja alfabetizado.

O curso de Marketing Digital (noções básicas) tem carga horária de 40h e também será realizado no período matutino, entre 7h e 11h. As aulas começam no dia 4 de março e serão encerradas em 15 de março (10 dias úteis). Para participar do curso, a escolaridade mínima exigida é ensino fundamental completo.

Com carga horária de 12h, o curso de Primeiros Socorros será iniciado em 5 de março (1ª turma) e 19 de março (2ª turma), com aulas somente no período vespertino, das 13h às 17h. Para participar, é necessário que o aluno seja alfabetizado.

Todos os cursos serão ministrados na sede da Funsat localizada na rua 14 de julho, 992, Vila Glória e as vagas são limitadas.

Para realizar o pré-cadastro nos cursos da Escola de Educação Profissional da Funsat, clique no link abaixo e preencha o formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeulWPJrnZImcpHBdAjwrV-VEeB4_eCCS9csNzOn0IkmRa9ZQ/viewform

