Estações de pré-embarque serão instaladas no primeiro trimestre de 2020

Cinco estações de pré-embarque nas ruas Guia Lopes e Brilhante serão instaladas no primeiro trimestre de 2020. As referidas vias integram os corredores sudoeste e norte do transporte coletivo, interligação dos terminais Bandeirantes, Aero Rancho, General Osório e Nova Bahia. Nesta quinta-feira (14), foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o extrato da homologação da concorrência pública vencida pela LT Construções e Comércio, com a proposta de implantar 16 estações ao custo de R$ 831.381,21, com desconto de 18,52% (R$ 187.200,56), sobre o preço de referência fixado em R$ 1.019.581,77. A execução da obra foi disputada por cinco empresas.

Serão três estações de 10 metros de comprimento e 13 de 5 metros, com 2,5 metros de cobertura. As estações maiores terão 15 assentos e as menores, seis bancos, além de uma estrutura de concreto onde os usuários também poderão se acomodar.

Pelo planejamento da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, na rua Guia Lopes será instalada uma estação na esquina com a rua Paissandu; na Brilhante, as outras quatro, nas esquinas com a Cyriaco Maymone; Mario Quintanilha; Manoel Proença e Marechal Deodoro.

Na avenida Bandeirantes serão sete estações, entre as ruas Nova Bandeirantes e Campinas; entre a Manoel Cavalcante Proença e a Hermenegildo Pereira; entre as ruas Sebastião Maluf e a Tenente Antonio João; entre as ruas Caiapós e Argemiro Fialho; entre a avenida Salgado Filho e a rua Brilhante e entre as ruas 26 de Agosto e Paissandu.

Na rua Bahia estão programadas quatro estações, uma delas de 10 metros. Brilhante e Bandeirantes também receberão uma estação de 10 metros. A rua Bahia é o primeiro braço do corredor norte onde está programado corredor exclusivo de ônibus entre as avenidas Afonso Pena e Coronel Antonino.

Junto com as estações, será feita a sinalização vertical e horizontal, além de semáforos, que terá um tempo específico para o corredor do transporte. O objetivo é facilitar o tráfego de ônibus, que hoje tem uma velocidade média de 15 quilômetros por hora.

