Homem é preso por passar mão em seio de mulher em ônibus de viagem

João Etiz Franco Corrêa, 53 anos, foi preso na noite de domingo (10), por equipe da Polícia Militar, que foi acionada via 190 pelo motorista do ônibus. Ele foi preso por importunação sexual, após passar a mão no seio de uma mulher de 26 anos, que estava ao seu lado na poltona. O homem foi preso no terminal rodoviário de São Gabriel do Oeste.

Segunda consta no boletim de ocorrência, o homem estava sentado ao lado da vítima quando ele pegou em seu braço e ela pediu para que o homem se afastasse. Em novo ato, ele apalpou os seios da moça, e testemunha confirmou às autoridades policiais que o ato realmente ocorreu.

Ao chegar na cidade de São Gabriel, o motorista entrou em contato com a Polícia que foi até o local e prendeu o homem. Após as violências ocorridas, a vítima permaneceu no fundo do ônibus. De acordo com registro, a vítima reside em Campo Grande e o homem foi preso visivelmente embriagado e sem lesões corporais e encaminhado à Delegacia de São Gabriel.

