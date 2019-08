PF prende homem que compartilhava cenas de violência sexual infantil na internet

A Polícia Federal cumpriu mandado de prisão nesta sexta-feira (23), de um homem que compartilhava há quase um anos arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e de adolescentes em rede internacional.

O criminoso trabalhava como técnico de som em uma boate e vivia com a esposa e filha. Ele foi preso em casa, no bairro da Freguesia de Jacarepaguá, zona oeste do Rio.

Com ele, foi encontrado um notebook contendo inúmeros arquivos com cenas de violência sexual contra crianças, o que configura crime, com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O homem foi preso em flagrante, e todos os equipamentos apreendidos serão encaminhados para a perícia técnica para aprofundamento das investigações.

Deixe seu Comentário

Leia Também