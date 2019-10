Homem é preso ao atirar pedras e quebrar vidros de dois ônibus

Luciano Ramos, de 37 anos, foi preso após apedrejar dois ônibus do transporte coletivo no início da manhã desta sexta-feira (25) na rua 13 de Maio, no centro de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do ônibus que faz a linha 401, José Abraão-Centro, de 39 anos, contou que seguia pela rua 13 de Maio perto da Santa Casa quando ouviu o barulho. Ele foi avisado pelos passageiros de que o veículo havia sido atingido por uma pedrada na janela. Segundo o motorista, ele parou o ônibus em um ponto para ver o que havia ocorrido e viu Luciano correndo om uma pedra na mão.

Outro ônibus, linha 087, do terminal Guaicurus ao General Osório, também parou no local para desembarcar passageiros e foi atingido por pedradas. Os dois veículos tiveram os vidros das janelas quebrados. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito preso.

Ele contou que atacou os ônibus porque havia sido quase atropelado em um terminal. Uma passageira sofreu escoriações leves pelos estilhaços do vidro, mas recusou atendimento médico.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro como dano qualificado, se o crime e cometido contra o patrimônio da união, estado, município, empresa concessionária de serviços públicos.

