Marquinhos comanda entrega de 20 ônibus nesta segunda-feira

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, vai entregar mais 20 novos ônibus nesta segunda-feira (21), em solenidade que será realizada às 14h, nos altos da Afonso Pena, na Cidade do Natal. Os coletivos integrarão a frota de 130 veículos, que também são novos, totalizando 130 ônibus novos. De acordo com a prefeitura, até novembro mais 35 coletivos serão entregues. Os modelos recém-adquiridos pelo Consórcio Guaicurus já vêm com o novo layout padrão na pintura, conforme determinado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em setembro deste ano.

