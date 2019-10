Marquinhos e Azambuja se reúnem nesta quinta-feira

Depois de percorrer três regiões de Mato Grosso do Sul em atendimento a 43 municípios, o programa Governo Presente para em Campo Grande nesta quinta-feira (17) para colher demandas do prefeito Marquinhos Trad, dos vereadores e de demais lideranças da Capital.

O governador Reinaldo Azambuja vai se reunir com a equipe administrativa da cidade no gabinete da Esplanada, às 14h.

Representantes das secretarias estaduais de Governo e Gestão Estratégica (Segov); Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro); Infraestrutura (Seinfra); Saúde (SES); Educação (SED); e Justiça e Segurança Pública (Sejusp) participam do encontro.

O objetivo é traçar projetos de investimentos futuros em todo o Estado, que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos.

Reinaldo Azambuja falou sobre a dinâmica do Governo Presente. “Ouvimos as lideranças locais para discutirmos as necessidades de cada município e direcionarmos recursos. Entendo que ouvindo as pessoas, elencamos as prioridades e erramos menos. Vamos organizar as demandas para realizar muitas das vontades dos municípios, sem cor partidária, sem lado a ou lado b, apenas do lado da população”, explicou.

Presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o prefeito Pedro Arlei Caravina, de Bataguassu, elogiou a iniciativa. “É uma bela atitude, pois executivos e legislativos municipais têm a oportunidade de tratar seus assuntos relevantes com mais tempo e facilidade”, afirmou. Depois de Campo Grande, passarão por atendimento municípios das regiões de Naviraí e da Grande Dourados.

