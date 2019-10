Marquinhos busca em Brasília recursos para investir em saúde e infraestrutura

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), se reúne com a bancada federal em Brasília nesta quarta-feira (16) em buscas de recursos para investir em saúde, infraestrutura e fomento à agricultura.

Segundo informações da assessoria do município, de manhã o chefe do Executivo municipal se reunirá com deputados federais e senadores por Mato Grosso do Sul, para discutir emendas de bancada de 2020 destinadas a capital sul-mato-grossense.

Na segunda agenda, ainda pela manhã, o prefeito e equipe participam de reunião na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), onde se encontram com o novo presidente, em busca por recursos para Capital.

À tarde, o prefeito deve ir ao Ministério do Desenvolvimento Regional, em busca de verificar o andamento de projetos selecionados pela União, como a reforma da antiga rodoviária

