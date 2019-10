Reinaldo e Marquinhos depositam salário dos servidores nesta quinta

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Os valores não foram antecipados, porém, em setembro, a folha do Estado totalizou R$ 446,5 milhões, um aumento em relação a agosto em virtude da contratação de professores convocados.

Para os servidores estaduais, o pagamentot também será efetuado dentro do prazo legal de cinco dias úteis, que expiraria na segunda-feira (7).

Ainda de acordo com a Prefeitura, desde o início da atual gestão, a administração municipal está quitando a folha de pagamento dentro do prazo estabelecido por lei, que é o 5° dia útil de cada mês.

O salário dos servidores públicos municipais e estaduais, referente ao mês de setembro, será depositado nesta quinta-feira (3), conforme informou a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Campo Grande e do Governo do Estado.

