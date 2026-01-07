Estudo revela aumento de 396% no IPTU de imóvel no Jardim Pênfigo na Capital

O Estudo do Perfil Socioeconômico Imobiliário (PSEI) revelou aumentos expressivos em diversos bairros, com destaque para o Jardim Pênfigo, onde um imóvel teve o tributo elevado em 396%, passando de R$ 311,72 para R$ 1.547,14.

Outros imóveis da cidade também registraram altas significativas no Jardim Veraneio, um contribuidor teve aumento de 46%, enquanto outro quase dobrou de valor, com 97% de reajuste, chegando a R$ 12.364,56.

Mesmo imóveis menores e sem benfeitorias sofreram aumentos, como um apartamento de 50 metros quadrados no Jardim Tijuca, que passou de R$ 419,43 para R$ 514,46, e outro no Conjunto Aero Rancho, com alta de 20,89%, de R$ 1.089,59 para R$ 1.317,21.

Além do reajuste acima da inflação, os contribuintes também enfrentam a redução do desconto à vista de 20% para 10%, válido até 12 de janeiro de 2026. O levantamento reforça a disparidade nos aumentos do tributo, causando surpresa e preocupação entre os moradores.

