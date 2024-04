Expogrande: Cooperativismo é destaque no estande da Prefeitura nesta segunda

Abrindo a semana em mais uma noite de prgramação na Expogrande 2024, a PrefCG terá palestras para destacar cooperativismo nesta segunda-feira (8).

Às 18h30, Carlos Augusto Marteli, da COOPGRANDE, contará um pouco da história da cooperativa, com destaque para a voz coletiva em políticas agrícolas e sociais.

Na sequência, às 19h15, Renato Zancanelli de Oliveira fala sobre Política Nacional de Cooperativismo, sua fundação, estrutura organizacional, e legislação que ordena o tema, através da Lei Federal n. 5.674/1971. Serão tratados os aspectos gerais de ordenamento das cooperativas, como funciona a estrutura, fator econômico e abrangência social.

A noite se encerra com a palestra de Rosangela Pereira Machado, da Loja Metatrom do Grupo Shirro. Ela vai contar a história da empresa e de como saíram de um pequeno negócio para se tornarem uma rede de seis lojas, que emprega atualmente cerca de 40 pessoas. A empresa já recebeu o Selo “Compromisso com a Igualdade de Gênero” da PMCG – que é inspirado nos sete princípios de Empoderamento das Mulheres, ditados pela ONU Mulheres Brasil em conjunto com a Rede Brasileira do Pacto Global.

