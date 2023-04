Exposição em alusão a Semana do Exército está acontecendo no Parque das Nações

A manhã de hoje (16) foi agitada nos Altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Tanques de guerra, caminhões, viaturas militares e blindados estão no Parque das Nações Indígenas para o delírio da criançada nesse domindão. A exposição recheada de atrações é gratuita e acontece até 17h, em alusão a Semana do Exército.

A apresentação dos materiais militares é realizada todos os anos pelo Exército Brasileiro com o objetivo de promover integração com a sociedade e mostrar um pouco da rotina da forças armadas. No passeio, os visitantes podem conhecer blindados, tanques e armamentos usados pelo Exército Brasileiro em atividades no Brasil e no exterior.

Além da exposição dos veículos, também acontecem outras programações na parte interna do Parque das Nações Indígenas como o rapel de helicóptero, pelotão de escolta com motocicletas, apresentação da banda de música e uma ampla exposição de outros materiais militares. Aproveite com a família!

