Exposição no MIS-MS homenageia Rachid Waqued e abre ciclo dos 50 anos de MS

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS-MS) inaugura na próxima quinta-feira (26), às 19h, a exposição “Fotografia e Memória”, dedicada ao fotógrafo Rachid Waqued, um dos principais documentaristas da história do Estado. A entrada é gratuita e a visitação segue aberta ao público até 30 de abril.

A mostra marca a abertura oficial das comemorações pelos 50 anos de criação de Mato Grosso do Sul, celebrado em 11 de outubro de 2027. A iniciativa também integra o projeto Rota Cine MS, ação estratégica da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) voltada ao fortalecimento do audiovisual, à ampliação do acesso à cultura e ao estímulo à economia criativa regional.

Com curadoria de Melly Senna, Cris Freire, Ligia Rocha, Pedro Ortale, Elis Regina e do próprio fotógrafo, a exposição reúne dezenas de imagens produzidas ao longo de mais de quatro décadas. O conjunto apresenta um recorte significativo do acervo visual sobre a formação cultural, política, social e urbana do Estado, consolidando Waqued como um dos principais nomes do registro documental sul-mato-grossense.

Organizadas em eixos como cultura, natureza, indústrias, infraestrutura e arquitetura urbana, as fotografias evidenciam transformações sociais, políticas e econômicas de Mato Grosso do Sul. Entre retratos históricos, paisagens e cenas do cotidiano, a narrativa visual articula passado e presente às vésperas do cinquentenário.

A programação do Rota Cine MS terá continuidade ao longo do ano no MIS-MS. Entre maio e julho, o foco será o audiovisual. Já entre agosto e outubro, a temática será a música, ampliando o alcance do projeto e reforçando o museu como espaço permanente de difusão cultural.

A exposição também contará com recursos de acessibilidade, como piso tátil, intérprete de Libras no vídeo-depoimento do homenageado e audiodescrição das obras, com o objetivo de garantir inclusão e ampliar o acesso do público.

