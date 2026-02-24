Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Cidade

Exposição no MIS-MS homenageia Rachid Waqued e abre ciclo dos 50 anos de MS

A abertura do evento será na próxima quinta-feira, dia 26, às 19h, com entrada gratuita

24 fevereiro 2026 - 17h22Luiz Vinicius
Visitação da mostra acontece até dia 30 de abrilVisitação da mostra acontece até dia 30 de abril   (Graciana Goedert)

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS-MS) inaugura na próxima quinta-feira (26), às 19h, a exposição “Fotografia e Memória”, dedicada ao fotógrafo Rachid Waqued, um dos principais documentaristas da história do Estado. A entrada é gratuita e a visitação segue aberta ao público até 30 de abril.

A mostra marca a abertura oficial das comemorações pelos 50 anos de criação de Mato Grosso do Sul, celebrado em 11 de outubro de 2027. A iniciativa também integra o projeto Rota Cine MS, ação estratégica da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) voltada ao fortalecimento do audiovisual, à ampliação do acesso à cultura e ao estímulo à economia criativa regional.

Com curadoria de Melly Senna, Cris Freire, Ligia Rocha, Pedro Ortale, Elis Regina e do próprio fotógrafo, a exposição reúne dezenas de imagens produzidas ao longo de mais de quatro décadas. O conjunto apresenta um recorte significativo do acervo visual sobre a formação cultural, política, social e urbana do Estado, consolidando Waqued como um dos principais nomes do registro documental sul-mato-grossense.

Organizadas em eixos como cultura, natureza, indústrias, infraestrutura e arquitetura urbana, as fotografias evidenciam transformações sociais, políticas e econômicas de Mato Grosso do Sul. Entre retratos históricos, paisagens e cenas do cotidiano, a narrativa visual articula passado e presente às vésperas do cinquentenário.

A programação do Rota Cine MS terá continuidade ao longo do ano no MIS-MS. Entre maio e julho, o foco será o audiovisual. Já entre agosto e outubro, a temática será a música, ampliando o alcance do projeto e reforçando o museu como espaço permanente de difusão cultural.

A exposição também contará com recursos de acessibilidade, como piso tátil, intérprete de Libras no vídeo-depoimento do homenageado e audiodescrição das obras, com o objetivo de garantir inclusão e ampliar o acesso do público.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Detran-MS em Sidrolândia
Cidade
Atendimento do Detran em Sidrolândia e Corguinho é pausado para mudança de prédio
Fumacê em Campo Grande
Cidade
Tá na rota? Fumacê percorre três bairros nesta terça
Concen-MS alerta sobre contratos de energia solar compartilhada
Cidade
Concen-MS alerta sobre contratos de energia solar compartilhada
Cateto passa a viver no Bioparque Pantanal
Cidade
Flora, cateto resgatado em MS, passa a viver no Bioparque Pantanal
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Homem que atirou contra desafeto no Santa Luzia é julgado por tentativa de homicídio
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Assistente educacional pega 15 anos de prisão por estupro em escola de Campo Grande
Neste primeiro dia 60 mulheres foram atendidas
Cidade
Programa Recomeçar Moradia inicia atendimentos nesta segunda-feira
MP acompanha regulamentação de bicicletas elétricas e patinetes em Bonito
Cidade
MP acompanha regulamentação de bicicletas elétricas e patinetes em Bonito
Município tem 30 dias para se manifestar
Cidade
Ministério Público acompanha cumprimento de política alimentar em Brasilândia

Mais Lidas

Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura