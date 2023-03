FAC promove Drive-Thru da Reciclagem nos Altos da Afonso Pena

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), promove a 8ª edição do Drive-Thru da Reciclagem, a partir desta quinta-feira (16) até sábado (18), das 9h às 18h, no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, nos Altos da Avenida Afonso Pena.

Conforme a Coordenadora-geral do FAC, Adir da Silva Oliveira Diniz, a ação busca conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do lixo e da adoção de práticas sustentáveis.

“É um evento de extrema importância, não só para a cidade mas também para o Planeta. A cada edição aumentamos a quantidade de material descartado. Pode parecer pouco, mas se cada um fizer sua parte, nosso trabalho toma uma proporção enorme”, ressalta.

Durante os três dias, será possível descartar materiais como papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, geladeira, ferro e afins, eletrônico, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha, bateria, entre outros.

A programação conta com uma série de atividades educativas, culturais e voltadas à empregabilidade. Além de atrações musicais, teatro para as crianças e oferta de mudas de árvores frutíferas às pessoas que participarem do Drive-Thru, na quinta-feira (17), a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) participará do evento, divulgando diversas oportunidades de emprego.

O complexo montado para o evento contará também com um ambiente destinado à captação de doações. “O FAC recebe doação o ano inteiro. Este evento é uma oportunidade para quem está de mudança e não sabe para onde levar os móveis, por exemplo, para quem precisa praticar o desapego e praticar a solidariedade. As pessoas podem doar roupas, calçados, alimentos não-perecíveis, material de construção e tudo que estiver em boas condições de uso. Essas doações serão repassadas às famílias em situação de vulnerabilidade social, assistidas pelo FAC”, explica a coordenadora.

Deixe seu Comentário

Leia Também