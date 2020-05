FAC recebe 24 toneladas de alimentos doados através de Luan Santana

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Para atender famílias carentes da de Campo Grande, a Rede atacadista Assaí Aeroporto fez uma doação de 24 toneladas de alimentos que foram recebidas na quarta-feira (6), pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

O anúncio da doação aconteceu durante a live do cantor sul-mato-grossense, Luan Santana em abril. O cantor recebeu a doação do atacadista e a destinou a Campo Grande, sendo recebida pelo FAC.

A gestora do FAC e primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, afirmou que a doação foi muito importante como forma de contribuição. “Ficamos muito felizes quando a equipe do cantor nos procurou para realizar a doação dos alimentos. Como nós, Luan Santana ama Campo Grande! Essa doação veio durante um período de extrema necessidade. Os alimentos serão separados pelo FAC para montarmos as cestas básicas que serão doadas a população em situação de vulnerabilidade. Só temos a agradecer”.

Tatiana ainda reforçou que as doações são muito importantes e acontecem durante todo ano, mas que nesse período da pandemia do coronavírus a situação das família se agravou ainda mais.

Para o diretor do Assaí, Fábio Santos, o papel da empresa não é só promover a vendas, mas atender as necessidades de quem mais precisa.

“É claro que temos que promover nosso negócio. Acima de tudo gerar uma percepção a cada um de nossos clientes que a empresa também tem o papel social. Também temos a preocupação de abastecer as pessoas mais necessitadas, daí surgiu essa iniciativa que não é só em Campo Grande, também acontece em outras cidades” frisa Fábio.

