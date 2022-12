Família procura por cachorra que desapareceu em capotamento na Capital

A cachorrinha Luna desapareceu, na manhã desta sexta-feira (30), após sua tutora se envolver em um capotamento no cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Rua Pedro Celestino, em Campo Grande. A família mora na região do acidente e procura pela cadelinha no entorno.

Luna é uma vira-lata caramelo, ela estava no HB20, junto com a idosa que conduzia o veículo e voltavam da clínica veterinária. A tutora ficou bastante abalada e toda a família procurou pela cachorra no entorno do local do acidente, mas até o momento não foi localizada.

Para quem tiver informações ou encontrar Luna pode acionar a família pelo número (67) 9 9890-2612.

Deixe seu Comentário

Leia Também