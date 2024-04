Feira Bosque da Paz tem realização exclusiva em shopping da Capital

Uma edição exclusiva da Feira Bosque da Paz acontece a partir desta sexta-feira (12) até domingo (14), dentro do Shopping Bosque dos Ipês neste mês, lançando a feira "Bosque do Bosque", com cerca de 20 expositores confirmados.

A feira acontece nos dias durante o horário de funcionamento do shopping, no 1° piso, em frente ao quiosque do Bob’s. Além das opções de compras, a feira também oferecerá outras atrações, como uma Feirinha de Adoção de Animais e um espaço dedicado à exposição de moedas raras e antiguidades para os amantes de colecionismo e produtos como biscoitos caseiros e mel puro.



Evento também tem música garantida com Júnior Rodrigues a partir das 18h30, além de opções de chopes especiais oferecidos pelas choperias locais.

A feira dentro do Shopping Bosque dos Ipês garante uma experiência confortável para todos. “Além disso, os visitantes poderão aproveitar todo o conforto do Bosque, como a facilidade de estacionamento e a segurança”, pontua João Guilherme Braga, superintendente do Shopping Bosque dos Ipês.

Para Carina Zamboni, uma das organizadoras da Feira Bosque da Paz, fazer essa edição pode trazer também muitas vantagens para os empreendedores participantes. “Estar em um local de grande circulação aumenta a oportunidade de vendas dos expositores e a divulgação da feira”, pontua.

