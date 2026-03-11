Feira de adoÃ§Ã£o terÃ¡ filhotes de gatos resgatados neste sÃ¡bado na Capital

Cerca de 15 filhotes de gatos resgatados estarão disponíveis para adoção neste sábado (14), durante uma feira promovida pela ONG Amicats em parceria com a loja Cobasi, em Campo Grande. O evento acontece das 9h às 15h.

Os animais foram retirados de situações de abandono e já estarão vermifugados. A iniciativa busca encontrar lares responsáveis para os filhotes e também ajudar a reduzir a superlotação de abrigos e lares temporários mantidos por organizações de proteção animal.

Segundo a presidente da ONG, Ana Cristina Castro, cada adoção representa uma nova oportunidade para os animais resgatados. “Esses gatos precisam de cuidado e dignidade. Não podemos permitir que fiquem sem um destino”, afirma.

Para adotar, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e levar uma caixa de transporte para garantir a segurança do animal. Após a adoção, a ONG fará acompanhamento da adaptação do pet por um período de seis meses a um ano.

Além da adoção, quem quiser apoiar o trabalho da entidade pode contribuir via Pix pelo CNPJ 27.806.981/0001-15 ou acompanhar as ações pelo Instagram @ongamicats.

Serviço

Feira de Adoção Amicats – Gatos Filhotes

Data: sábado, 14 de março de 2026

Horário: 9h às 15h

Local: Cobasi – Campo Grande/MS.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m