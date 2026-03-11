Menu
Feira de adoÃ§Ã£o terÃ¡ filhotes de gatos resgatados neste sÃ¡bado na Capital

Evento promovido pela ONG Amicats acontece das 9h Ã s 15h na Cobasi e busca encontrar lares para animais resgatados do abandono

11 marÃ§o 2026 - 14h39Taynara Menezes

Cerca de 15 filhotes de gatos resgatados estarão disponíveis para adoção neste sábado (14), durante uma feira promovida pela ONG Amicats em parceria com a loja Cobasi, em Campo Grande. O evento acontece das 9h às 15h.

Os animais foram retirados de situações de abandono e já estarão vermifugados. A iniciativa busca encontrar lares responsáveis para os filhotes e também ajudar a reduzir a superlotação de abrigos e lares temporários mantidos por organizações de proteção animal.

Segundo a presidente da ONG, Ana Cristina Castro, cada adoção representa uma nova oportunidade para os animais resgatados. “Esses gatos precisam de cuidado e dignidade. Não podemos permitir que fiquem sem um destino”, afirma.

Para adotar, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e levar uma caixa de transporte para garantir a segurança do animal. Após a adoção, a ONG fará acompanhamento da adaptação do pet por um período de seis meses a um ano.

Além da adoção, quem quiser apoiar o trabalho da entidade pode contribuir via Pix pelo CNPJ 27.806.981/0001-15 ou acompanhar as ações pelo Instagram @ongamicats.

Serviço

Feira de Adoção Amicats – Gatos Filhotes
Data: sábado, 14 de março de 2026
Horário: 9h às 15h
Local: Cobasi – Campo Grande/MS.

