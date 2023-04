Feriado tem plantão de vacinação em sete unidades de saúde

O feriado de Páscoa terá plantão de vacinação e testagem contra a Covid-19 em sete pontos da Cidade até o dia (08). Quem precisar procurar pelos serviços pode ir até a UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto, USF Moreninha, USF São Francisco, USF Silvia Regina , USF Noroeste e USF Batistão.

Os atendimentos são realizados das 7h às 17h. Também está disponível, o imunológico contra gripe. A campanha nacional contra a gripe iniciou nesta semana em Campo Grande e a meta é vacinar cerca de 200 mil pessoas que fazem parte dos 18 grupos elencados pelo Ministério da Saúde como prioritários:

Idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até 45 dias pós-parto, caminhoneiros, população indígena, profissionais das forças armadas, profissionais das forças de segurança e de salvamento.

O grupo engloba, ainda, trabalhadores da educação, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidade, profissionais do sistema penitenciário, profissionais portuários, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Vacinação Covid-19

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ampliou os públicos aptos a receber a vacina Bivalente. A partir de agora, pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, também pode receber o imunizante.

Além destes públicos, a bivalente está disponível também para trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

O reforço também está disponível para quem finalizou o esquema primário e tem pelo menos 12 anos de idade. E quem tem 18 anos ou mais e completou o mesmo período após receber o primeiro reforço, já está apto para o segundo.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

Deixe seu Comentário

Leia Também