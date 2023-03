Filhotes encontrados em saco de estopa precisam de tutores; Saiba mais

Dois filhotes de cachorros foram encontrados por policiais militares que faziam rondas nesta manhã (2), no bairro Cravo Vermelho, em Corumbá, a 414 km da Capital. Os animais foram levados para uma base da PM e alimentados. Agora, os filhotes precisam de um lar.

Segundo relatos dos militares, eles estavam fazendo rondas escolares quando ouviram barulhos em um saco de estopa. Ao abrirem, encontraram os bichinhos.

Interessados em adotar os bichinhos podem ir até a Base Comunitária, localizada na Rua Ciríaco de Toledo, 3767, no Bairro Popular Nova.

