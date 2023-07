Fim de semana tem 45 pontos de interdição em Campo Grande; Confira

Devido a eventos e obras, vias de Campo Grande ficam interditados neste fim de semana. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou os endereços e faz alerta. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais e possam planejar rotas alternativas. Confira:

Sexta-feira (7)

A avenida Paulista entre rua das Violetas e rua das Margaridas, ficará interditada das 19h às 00h, para festa julina;

A Avenida Segredo entre Rua Adriano Metello e rua Francisco José Abrão bairro Coronel Antonino no Jardim Imperial, ficará interditada das 14h às 20h, para evento festivo;

A Avenida Panamericana entre Rua Wagner Jorge Bortotto e Rua Sacadura Cabral, ficará interditada também no sábado, das 17h às 00h, para festa julina;

A Rua da Ferradura entre Rua das Divas e Rua dos Resendes, ficará interditada das 17h às 23h, para festa julina;

A Rua Los Angeles na altura do número 15, ficará interditada das 17h às 22h, para festa julina;

A Rua Alfazema entre Rua Afonso Lino Barbosa e Rua Jeribá, ficará interditada das 19h até 14h do dia 08, para evento educacional;

A Rua Antônio Zandomenighi entre a Rua Elmira Ferreira de Lima e Rua Luiz Vasco Alvisco Alves, ficará interditada também nos dias 08 e 09, das 16h às 00h, para festa julina;

A Avenida Grande Floresta entre Rua Anacá e Avenida Baobá, ficará interditada das 15h às 23h30, também nos dias 8 e 9, para evento festivo.

Sábado (8)

A Rua Alberto Albertini entre Rua Juari e Rua Juréia, ficará interditada das 13h às 18h, para evento cultural;

A Rua Prudentópolis, 630 entre Rua Três Poderes e Rua Porto Velha, ficará interditada das 18h às 00h, para evento cultural;

A Rua Marajó entre Avenida Padre João Falco e Rua Ibiá, ficará interditada das 12h às 00h para evento festivo;

A Rua Almirante Cochrane entre Rua Brígida de Melo e Rua Olinda de Melo no bairro Los Angeles, ficará interditada das 17h às 23h30, para festa julina;

A Rua Marajoara, 2140, ficará interditada das 19h às 00h, para festa julina;

A Rua Doutor João Luderitz entre Rua Tupi e Rua Cabo Verde, ficará interditada das 14h às 02h, para festa julina;

A Rua Pampulha entre Rua Major da Gama com Rua Antônio Ignácio de Souza e rua Internacional com a rua Doutor Torres, ficará interditada das 14h às 00h, para festa julina;

A Avenida Julio Prestes, 1297 entre Rua Gualter Barbosa e Rua Lourenço da Veiga no Bairro Nova Lima, ficará interditada das 16h às 23h30, para festa julina;

A Rua João Roma entre Rua Chaim Jorge e Rua Mariazinha Maraviesk, ficará interditada das 16h às 23h30, para festa julina;

A Rua Gérbera entre Rua Arquiteto Vilanova Artigas e Rua Alagoinhas, ficará interditada das 18h às 00h, para festa julina;

A Rua Nazira Anache n. 8 ao n. 100 entre Rua Venâncio Aires e Rua dos Poetas, ficará interditada das 07h às 12h, para festa julina;

Rua Guaratuba, 373 entre Rua Fernando de Noronha e Rua Marte, ficará interditada das 08h às 23h30, para festa julina;

Rua Recreio entre Rua Inajá e Rua Santa Bárbara, ficará interditada das 15h às 00h, para festa julina;

A Rua São Roque entre Rua Turiassu e Rua Iporã, ficará interditada das 17h às 22h, para evento festivo;

A Rua Santana, 119 entre Rua Estevão Casal Caminha e Rua Antônio Dias Adorno, ficará interditada das 13h às 22h, para festa julina;

A Rua Parecis entre Rua Túlio Alves Quito e Rua Caramuru, Rua Túlio Alves Quito entre Rua Tocantins e Rua Parecis, ficará interditada das 17h às 00h, para evento festivo;

A Rua João Francisco Damasceno entre Avenida Orlando Daros e Rua Minerva, Avenida Orlando Daros entre Rua Kashic Arakelian e Rua João Francisco Damasceno, ficará interditada das 13h às 00h, para evento festivo;

A Rua Santana ao lado da farmácia pague menos situada na frente da TV Morena entre Avenida Eduardo Elias Zahran e Rua José do Patrocínio, ficará interditada das 16h às 22h, para festa julina;

A Rua Pátio da Matriz, Rua Santa Madalena entre Avenida São Nicolau e Rua São Benedito, ficará interditada das 16h às 00h, para festa julina;

A Rua Carnaúbas entre Avenida das Mansões e Rua das Camélias, ficará interditada das 08h até às 02h, para evento festivo;

A Rua Professor Landim entre Rua Brilhante e Rua Santa Amélia, ficará interditada das 13h às 23h, para festa julina;

A Rua Barreiras entre Rua Peruibe e Rua Guaraçaí, ficará interditada das 16h às 00h, para festa julina;

A Rua Pedro Gomes entre a Rua do Porto e Rua Fátima do Sul, ficará interditada das 18h às 22h30, para evento festivo;

A Rua Aniceto da Costa Rondon entre a Rua Paralex e Rua Melvin Jones no Jardim Anahy, ficará interditada das 10h às 18h, para festa julina;

A Rua João Jorge Chacha que cruza com a Rua José Tufão, ficará interditada das 18h às 23h30, para festa julina;

A Rua Barão de Limeira, 1683 entre Rua Bernardo Guimarães e Rua Pedro Lopes de Souza, ficará interditada das 13h às 00h, para festa julina;

A Rua Ventura número 90, entre a Avenida Fábio Zahran e Rua Campo Grande, ficará interditada das 15h às 00h, para evento festivo;

A Rua Bertioga, entre a Rua Candelária e Rua Alves Castelo, ficará interditada das 18h às 00h, para festa julina;

A Rua Yokoama, entre a Rua Presidente Delfim Moreira e rua Presidente Nilo Peçanha, ficará interditada das 14h às 00h, para festa julina;

A Rua Itamaracá entre a Rua Alfredo Nobel e Rua Colombo Vila Nasser, ficará interditada das 18h às 23h, para festa julina;

A Rua Tambaba entre Rua Pitimbu e Rua Gaudiley Brum, ficará interditada das 12h às 00h, para festa julina;

A Rua Japão entre Rua Ouro Branco e Rua Ceres, ficará interditada das 15h30 às 23h, para festa julina;

A Rua Guilherme Corrêa da Silva, cruzamento com a Rua Miguel Seba e Rua Simão Abraão, ficará interditada das 16h às 22h, para festa julina;

A Rua Lagoa Seca, 77 entre Rua Paraisópolis e Rua Abib Possim, ficará interditada das 08h às 01h, para evento festivo.

Domingo (9)

A Rua Temístocles entre Rua 14 de julho e Avenida Calógeras, ficará interditada das 17h às 23h, para festa julina;

A Rua Barão do Rio Branco entre Rua Pedro Celestino e Rua Padre João Crippa, ficará interditada das 12h às 23h, para o dia mundial e municipal do rock;

A Rua Francisco Pereira Coutinho entre Rua Botafogo e Rua Silvério Faustino, ficará interditada das 08h às 20h, para festa julina.

