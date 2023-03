Fiorino vermelha foi roubada na madrugada deste sábado e família pede por ajuda

Uma Fiorino de cor vermelha, com a placa HRC 4601 do ano 94, foi roubada na madrugada deste sábado (25). O carro estava estacionado na Rua Ceci, 87, no bairro Jardim dos Estados na Capital.

Segundo o tio do dono do veículo, Nilson Junior, o carro foi roubado entre 1h e 2h da manhã, na rua de trás do Cerv Já Conveniência, que fica localizado na Avenida Afonso Pena. "O carro está no nome do meu pai, já falecido. Nos ajude a encontrar compartilhando, por favor!", pediu o tio.

Aqueles que tiverem mais informações ou souberem do paradeiro do veículo, podem entrar em contato por meio do telefone (67) 99611-0344 ou 190 Polícia.

