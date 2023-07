Fundação do Trabalho inicia mês de julho com duas edições do 'Funsat Em Ação'

A Fundação Social do Trabalho realiza nesta primeira semana de julho, duas edições do Funsat em Ação, programa que leva os serviços prestados pela fundação até os bairros da Capital. As ações vão acontecer nos dias 5 e 6 de julho, sendo a primeira na quarta-feira na Praça Ary Coelho, das 8h às 16h, e a segunda na quinta-feira no CRAS Alair Barbosa de Rezende, Bairro Moreninha II, das 13h às 17h.

Na quarta-feira (5), participam do evento como parceiros o Fort Atacadista e Supermercados Comper. Na ocasião, serão ofertadas 245 vagas para contratação imediata, entre elas para repositor, operadora de caixa, auxiliar de perecíveis, auxiliar de prevenção, cozinheiro, promotor de carnes, técnico em carnes e operador de empilhadeira.

Já na quinta-feira (6), estão confirmados como parceiros o Grupo JBS e a Coca-Cola, sendo ofertadas também as vagas diárias da Funsat (cerca de 1.500), em centenas de funções. Além da triagem para vagas de emprego e encaminhamentos para entrevista, serão realizados os serviços de emissão da carteira de trabalho digital e orientações sobre capacitação profissional.

Mais informações sobre os serviços da Funsat podem ser obtidas na sede da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira, inclusive no horário de almoço. O telefone para contato é o (67) 4042-0585. Também é possível conferir informações sobre vagas de emprego nas redes sociais do órgão, disponíveis no Instagram @funsat.cg ou Facebook @funsatcampograndems.

Serviço

Quarta-feira (05)

Praça Ary Coelho;

Rua 14 de Julho;

Das 8h às 16h.

Quinta-feira (06)

CRAS Alair Barbosa de Rezende;

Rua Pariris, 330, Vila Moreninha II;

Das 13h às 17h.

