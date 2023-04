Funtrab suspende atendimento nesta quinta e sexta-feira

Após o domingo de Páscoa, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) volta a realizar atendimento presencial ao cidadão sul-mato-grossense na segunda-feira (10), seguindo decreto do Governo do Estado do ponto facultativo nesta quinta-feira (6) e o feriado na sexta-feira (7), f consagrado às comemorações da Paixão de Cristo.

Este decreto abrange os órgãos e entidades da Administração Direta, assim como autarquias e fundações do Poder Executivo. Não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no Estado, que por sua natureza não podem ser paralisados ou interrompidos.

