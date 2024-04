Gente, vamos adotar? 70 animais estarão disponíveis para adoção na Expogrande sábado

A Ação de Adoção, realizada todos os meses pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), será realizada no próximo sábado (13) na 84ª Expogrande.

A ação acontece a convite da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (ACRISSUL), que pretende incentivar um maior contato das famílias com os animais e dar um novo lar para os pets que foram resgatados das ruas ou vítimas de maus-tratos. Ao todo serão 70 animais, entre cães e gatos, todos vermifugados e os cães com a primeira vacina polivalente.

A subsecretaria ressalta que todos os animais adotados em suas ações têm castração gratuita em umas das clínicas credenciadas com a Prefeitura.

Serviço:

Data: 13/04/2024

Local: Expogrande – Parque Laucídio Coelho (Ao lado da pista coberta de Ranch Sorting)

Horário: 15h às 17h

