Governo anuncia retomada de obras do Aquário, mas não cita valores

Durante o anúncio da retomada da obra no Aquário do Pantanal, nesta quarta-feira (8), o Governo do Estado deixou vaga a informação do quanto será necessário para a conclusão do serviços, isso porque, o projeto ainda está em fase de estudo.

O estado passa por um momento delicado, com reformas e medidas para reduzir os gastos. Apesar disso, o secretário de Infraestrutura e vice-governador, Murilo Zauiti, garantiu a conclusão do Aquário. “Agora vai!”, disparou.

Zauiti informou que o recurso para a obra virá do Fundo de Compensação Ambiental. O secretário de Fazenda, Felipe Matos, informou que, no fundo, há um valor superior R$ 30 milhões.

O governo vai adotar o modelo de licitações fracionadas, divididas em cinco partes, sendo a primeira, a construção civil [revestimento, ar-condicionado, acústica, terminar banheiros, pisos].

A obra está prevista para iniciar em setembro e terá um ano para ficar pronta. O panorama da situação em que se encontra o Aquário do Pantanal, obra paralisada desde 2015, foi apresentado ao Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça.

