Governo do Estado convoca 15 médicos pediatras para atuar no Regional

O Governo do Estado convocou nesta quinta-feira (13), 15 médicos pediatras para atuar no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. O chamado foi feito em publicação no DOE (Diário Oficial do Estado), na edição de hoje.

Por determinação do edital, os médicos aprovados têm até esta sexta-feira (14) para a apresentarem documentos e comprovação, de requisitos necessários para a contratação.

Para isso, os aprovados devem comparecer Coordenadoria de Gestão do Trabalho - Hospital Regional de Mato Grosso do Sul; Endereço: Av. Engenheiro Luthero Lopes, n. 36, bairro Aero Rancho, das 8h às 11h e das 13h às 16h30h.

Com o adiantamento do cronograma da seleção, quatro etapas são concluídas nesta quinta-feira, são elas: publicação dos resultados dos recursos relativos às solicitações de inscrição e à avaliação curricular, publicação dos resultados definitivos das solicitações de inscrição e da ava lição curricular, publicação do resultado e homologação do processo seletivo simplificado e a publicação da convocação dos candidatos aprovados.

