Guarda à paisana vira 'herói sem capa' e salva rapaz de pontilhão da Afonso Pena

No início da tarde desta sexta-feira (31), em meio a forte chuva que caía em Campo Grande, um guarda civil à paisana se transformou em um verdadeiro herói e conseguiu salvar a vida de um rapaz, de 28 anos, que estava no parapeito do viaduto da Avenida Afonso Pena com a rua Ceará.

Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana, o guarda visualizou a vítima sentada no parapeito do pontilhão e ao iniciar a aproximação, percebeu que o homem estava visivelmente decidido a pular e cometer o suicídio.

Ainda conforme divulgado, o guarda utilizou as técnicas de treinamento para esse tipo de situação e diminuir a distância, decidiu pedir um abraço para o rapaz, que foi aceito e aproveitando o contato, puxou a vítima para a calçada.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estavam presentes no local e realizaram a intermediação. O rapaz foi atendido e encaminhado para uma unidade de saúde.

