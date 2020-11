Guarda vai garantir segurança durante as compras natalinas

Foi entregue na manhã desta quinta-feira (26), o Plano de Segurança, denominado “Operação Natalina”. A ocasião aconteceu no gabinete da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDES), onde o Secretário Valério Azambuja, o Superintendente do comando da Guarda Civil Metropolitana Anderson Gonzaga, estiveram reunidos com o Presidente da Câmara Dirigente de Lojistas Adelaido Villa.

O intuito da operação é proporcionar segurança às pessoas que irão transitar nas principais vias comerciais nas 07 regiões de Campo Grande. Ela terá início em 07/12 e se estenderá até o dia 04/01/2021 das 9h às 22h. Será empregado um efetivo de 428 servidores da GCM e ainda 45 viaturas.

A Guarda Civil Metropolitana cumprirá suas obrigações primárias, previstas em lei, assegurando aos usuários dos serviços púbicos prestados pelo município, segurança durante o período indicado.

Deixe seu Comentário

Leia Também