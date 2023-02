Expulsos de casa e no frio, pai e filho recebem ajuda da GCM com passagens na Capital

Um homem, que não teve a identificação revelada, e seu filho pequeno, foram encontrados desabrigados em um ponto de ônibus na madrugada de sábado (18), na região do bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana.

Sensibilizados com a situação, pois no momento da abordagem estava frio devido à mudança climática provocada por uma frente fria, os guardas questionaram o que havia acontecido para que tal situação chegasse aquele ponto.

O homem relatou estar desempregado e não havia conseguido um novo emprego. Explicou que estava desabrigado, pois havia se desentendido com sua companheira - madrasta da criança, e que ela os colocou para fora de casa.

Sem dinheiro e nem ter para onde ir, o homem disse que sua mãe morava em uma cidade no interior de Mato Grosso do Sul e isso teria sensibilizado os guardas municipais.

Que durante o atendimento, os guardas R. Franco, Castelhano, Onorio e V. Souza, levaram os dois para o terminal rodoviário da cidade e lá arcaram com as passagens deles.

O pai, visivelmente emocionado, agradeceu a equipe pela grande ajuda que teve no momento que mais precisou junto ao filho.

* Matéria atualizada às 12h15 para acréscimo de informações

