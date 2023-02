Guardas civis empossados recebem uniformes novos

Foram entregues pela Prefeitura de Campo Grande esta semana kits de equipagem para os 100 novos Guardas Civis, que foram empossados na última semana, fazem parte da entrega gorro, camiseta manga curta, camiseta manga longa, meia, cinto e coturno.

Para os 1.070 guardas da corporação, serão entregues também coturnos, sendo 570 nessa primeira etapa e o restante nos próximos dias.

“Hoje Campo Grande é uma das capitais com mais de 500 mil habitantes, considerada a mais segura do país; e nós queremos manter esse indicador com a chegada de todos vocês. Sabemos que temos mais algumas etapas a serem seguidas dentro desse concurso, chamamos 100 aprovados agora em janeiro e em março vamos chamar um novo quantitativo”, disse a prefeita Adriane Lopes, que acompanhou a entrega dos itens.

Foram empossados no início de fevereiro 100 guardas civis metropolitanos, aprovados no último concurso realizado para cargos do quadro permanente da GCM. O edital publicado em 2020 formalizou 15.330 inscritos, o maior da história deste certame.

Todos os 388 candidatos que realizaram o curso de formação, passaram pelas seis etapas do concurso. Os novos empossados contam com a efetividade do plano de cargos e carreira através da Lei Complementar n. 358, aprovada pela gestão municipal em 2019.

