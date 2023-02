Horário especial do transporte público da Capital inicia hoje

A partir de segunda-feira (20), as linhas de ônibus funcionarão em horários especiais. A linha 244 (Especial Oi), 322 (Parque industrial / Terminal Bandeirantes), 418 (Núcleo Industrial / Terminal Aero Rancho), 419 (Parque Industrial / Terminal Júlio de Castilho), 422 (Parque Industrial / Terminal Guaicurus / Terminal Morenão), 424 (Parque Industrial / Terminal Nova Bahia), funcionarão com plano funcional especial para atender as indústrias.

As demais linhas irão operar com plano “Especial”. As linhas que ainda não possuem esse plano, deverão operar de modo funcional de segunda à sexta-feira. Na terça-feira (21), todas as linhas irão operar com plano funcional de sábado, já as linhas que não operam aos sábados, terão que operar com plano funcional de segunda à sexta-feira.

Já na quarta-feira de Cinzas (22), todas as linhas terão horários adicionais das 04h30 às 09h59, exceto 072, 075, 118, 515 e 522 que irão operar com plano funcional de segunda à sexta.

Nos dias 21 e 22 também terá uma linha especial que sairá da Praça Ary Coelho até a Praça do Papa, o primeiro sairá às 18h do Peg Fácil da Rua 13 de Maio, seguindo pela Rua 7 de Setembro, depois Rua Rui Barbosa, em seguida Rua Maracaju, Avenida Presidente Ernesto Geisel, Rua Marechal Rondon, Avenida Júlio de Castilho, Avenida Presidente Vargas e Rua Zákia Nahas Siufi. Na volta da Praça do Papa, o trajeto será pela Zákia Nahas Siufi, depois Avenida dos Crisântemos, Avenida Júlio de Castilho, Rua Marechal Rondon, Rua 13 de Maio e Peg Fácil da 13 de Maio.

Além dos veículos habituais, será mantido mais dois veículos extras com tripulantes para atender demandas, caso seja necessário.

Para conferir os horários e locais, basta acessar o site.

