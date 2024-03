Hospital CÃ¢ndido Mariano pede doaÃ§Ãµes de leite materno na Capital

O Hospital Cândido Mariano, em Campo Grande, passa por dificuldades para manter a nutrição dos bebês internados. Com estoque quase zerado de leite, a unidade pede ajuda com doações do insumo.

O período faz parte das fases críticas de coletas, que contemplam os meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro. Vanessa Torres, nutricionista responsável pelo setor no hospital explicou que o estoque não consegue alimentar nem 10% dos bebês.

“Nosso estoque tem 11 potes de leite para os bebês. Para atender hoje 100% dos por mamada seria necessário 3692 ml de leite, porém estamos atendendo somente 318 ml de leite. Não dá nem 10% dos bebês”. Segundo ela, seriam necessários 10 litros de leite materno, por dia.

O hospital conta com 53 leitos neonatal. Para doar, a mulher precisa estar saudável e em período de amamentação do bebê.

A coleta é feita de segunda a quinta-feira no período da manhã.

