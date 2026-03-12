Menu
Hospital UniversitÃ¡rio faz apelo por doaÃ§Ã£o de leite humano em Campo Grande

Banco de leite atende 19 bebÃªs prematuros e tem reserva para apenas trÃªs dias

12 marÃ§o 2026 - 14h55Luiz Vinicius
Doação de leite maternoDoaÃ§Ã£o de leite materno   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

O estoque de leite humano do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) está em nível crítico em Campo Grande, com quantidade suficiente para atender recém-nascidos internados por apenas três dias. Diante da situação, a unidade faz um apelo para que mães que estejam amamentando e tenham leite excedente realizem doações ao banco de leite do hospital.

Atualmente, 19 bebês internados nas unidades neonatais dependem diretamente do leite humano doado para alimentação e recuperação. A reposição do estoque é considerada urgente para garantir a continuidade do atendimento.

O leite humano é essencial para o desenvolvimento de bebês prematuros ou com baixo peso, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e reduzindo o risco de complicações durante o período de internação.

Mães que estão amamentando e possuem excedente de leite podem se tornar doadoras. O processo é simples e seguro, e o Banco de Leite Humano do hospital oferece orientações sobre coleta e armazenamento adequados. Em alguns casos, também é possível solicitar a coleta domiciliar, o que facilita a participação das doadoras.

Interessadas podem procurar diretamente o Banco de Leite Humano ou entrar em contato para receber instruções sobre o procedimento de doação.

Serviço
Banco de Leite Humano – Humap-UFMS/Ebserh
Av. Senador Filinto Muller, 355 – Vila Ipiranga – Campo Grande (MS)
Telefone: (67) 3345-3027
WhatsApp: (67) 99633-2510

