IBGE realiza forÃ§a-tarefa na Comunidade Cidade de Deus em Campo Grande

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) marcou presença na manhã deste sábado (25), na Comunidade Cidade de Deus, em Campo Grande. As equipes realizaram a força-tarefa para continuar os trabalhos do Censo 2022.

A etapa de coleta de dados do Censo Demográfico 2022 foi encerrada oficialmente em 28 de fevereiro. Contudo, o IBGE está realizando a fase de apuração, onde revisam o trabalho da coleta e corrigem eventuais falhas, além de tentar localizar os moradores dos domicílios que ainda não participaram da pesquisa.

De acordo com a coordenadora do Censo 2022 em Campo Grande, Sylvia Assad, a Capital está com 91% da população estimada já licenciada, e 7% dos domicílios já coletados, mas que não responderam ao questionário. Segundo ela, a ação se faz necessária para obter os dados de acordo com a realidade da população.

"Nosso trabalho de revisão e apuração consiste em tentar reduzir esse número para 5%, que é o adequado para que possamos garantir maior confiabilidade nos dados. Aqui na Comunidade, também estamos fazendo trabalho de correção de algumas falhas, uma vez que durante todo esse processo pode acontecer vários erros que precisamos corrigir, e assim entregar um Censo com maior qualidade possível", afirmou ao JD1.

