Ilumina Running reúne milhares e doa tênis a jovens atletas de MS

Ao todo, 147 pares serão destinados a iniciantes no atletismo

23 dezembro 2025 - 18h24
A corrida foi realizada neste sábadoA corrida foi realizada neste sábado   (Divulgação/Energisa)
O Parque dos Poderes, em Mato Grosso do Sul, recebeu neste sábado (20) a primeira edição da Ilumina Running, reunindo mais de mil participantes entre corredores profissionais e amadores. O evento contou com percursos de 10 km e 5 km de corrida, além de 3 km de caminhada, e transformou a energia dos atletas em doações de tênis para a Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac).

Segundo Rodrigo Fraiha, diretor técnico da Energisa MS, idealizadora do evento, a ação solidária superou as expectativas. “Cada movimento dos participantes se transformou em pares de tênis para crianças e jovens que buscam se desenvolver por meio do esporte”, afirmou.

Ao todo, 147 pares serão destinados a iniciantes no atletismo, como Giovana Borges, de 14 anos, que pratica corrida desde os 12 e já coleciona medalhas em provas estaduais. “Com a doação, vou poder trocar os tênis antes do desgaste total. Meu sonho é ser campeã dentro e fora do Brasil”, disse a atleta.

O evento contou ainda com DJs distribuídos pelos percursos, criando um clima de festa. Para a participante Márcia Aparecida Silva, bancária, “foi ótimo unir uma atividade que gosto com o ato de fazer o bem ao próximo”.

A primeira Ilumina Running transformou movimento em solidariedade, mostrando como o esporte pode fortalecer sonhos e comunidades.

