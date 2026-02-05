Imasul emite alerta para Dois Irmãos do Buriti em razão da elevação do Rio Aquidauana

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) emitiu uma alerta, nesta quinta-feira, dia 5, em razão da elevação do Rio Aquidauana, mas dessa vez é para região de Dois Irmãos do Buriti.

O risco foi detectado no distrito de Palmeiras. Ali, passa o rio Aquidauana, onde foi verificada elevação considerável do nível também naquele trecho, onde o nível de água atingiu 661 centímetros, superando os 650, considerado o limite.

A situação representa potencial para danos materiais significativos e riscos à integridade da população ribeirinha. O Imasul aponta que o aumento do volume do Rio Aquidauana está diretamente relacionado às chuvas registradas desde o último fim de semana na região.

Mesmo com a previsão de redução do acumulado nos próximos dias, ainda são esperadas pancadas de chuva na bacia hidrográfica.

Com a elevação do nível, já foi observado o início do processo de invasão das águas em áreas lindeiras ao curso do rio, o que pode agravar o cenário caso as chuvas persistam e a vazão continue aumentando. O gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, destacou que a situação exige atenção contínua das autoridades e da população local.

