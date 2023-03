Inaugurado hÃ¡ quase um ano, Bioparque estÃ¡ entre os melhores destinos do mundo

Inaugurado no dia 26 de março do ano passado, o Bioparque Pantanal, cartão-postal da Capital Sul-Mato-Grossense, foi revelado como um dos 50 destinos mais extraordinários do mundo. A publicação foi feita pela Revista Time em sua edição da terceira lista anual dos melhores lugares do mundo em 2023, nesta quinta-feira (16).

O maior aquário de água doce do mundo foi selecionado como um empreendimento novo e emocionante. A versão atualizada do guia anual de viagens, com curadoria de curadores e indicações de especialistas de todo o mundo, reconheceu os 50 destinos que oferecem ao visitante uma experiência diferente de qualquer outra.

Para o governador Eduardo Riedel. “O Bioparque Pantanal, complexo único e que abriga o maior circuito de aquários de água doce do mundo, insere Mato Grosso do Sul, Brasil em um contexto de destaque Brasil e no mundo. Esse reconhecimento internacional é uma conquista para toda sociedade sul-mato-grossense, e importantíssimo por inserir o Estado, definitivamente, no cenário mundial de ecoturismo, no turismo de eventos, de pesquisas, cultural e também arquitetônico, pois representa e simboliza um dos biomas mais importantes do país, que é o Pantanal, que merece ser preservado e celebrado”, afirmou.

A diretora do empreendimento, Maria Fernanda Balestieri celebrou o resultado do primeiro ano de funcionamento do polo. “Fiquei emocionada com a notícia e a recebi com um presente de aniversário, fruto do trabalho desenvolvido neste primeiro ano de funcionamento do Bioparque Pantanal, que será celebrado no dia 28 deste mês”, disse.

