Inclusiva, Capital terá 1ª Festa Junina vegana

Uma realização do núcleo da Sociedade Vegana Brasileira em Campo Grande, em parceria com a Prefeitura Municipal traz a 1ª Festa Junina Vegana da Capital neste domingo (25) para aqueles que querer "bater um rango" sem se preocupar com alimentos de origem animal.

A festa ocorrerá a partir das 9h, na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3.015, no centro da capital, e terá muita comida vegana e atrações culturais para toda a família. Se apresentam na festa, o Quinteto de Jazz da Sectur, Regina Bombom, Rhayla, O Baile do Régis e Ricardo Pereira. Também haverá prática de ioga, oficina de artesanato, aula de alongamento e dança, mini palestra sobre nutrição vegana e passeio de City Tour.

No evento, haverá pratos típicos variados em releitura vegana como arroz carreteiro, pastel e cachorro-quente. Os fãs dos tradicionais doces juninos poderão saborear o arroz doce, curau, bolos diversos, canjica doce e muito mais. Também serão comercializados itens como hambúrgueres e lanches veganos congelados, queijos vegetais, cosméticos, vestuário e artesanato.

“Este é um evento que visa popularizar a cultura vegana, propiciando um espaço para reunir seus adeptos e trazer o olhar de toda a população para esta prática”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel.

Serviço

Evento: 1ª Festa Junina Vegana de Campo Grande

Data: Domingo, 25 de junho

Horário: Das 9h às 17h

Local: Plataforma Cultural

Endereço: Avenida Calógeras, 3.015 – Centro.

