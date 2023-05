Infovia Digital em MS: fibra óptica começa a ser instalada na Capital

A Infovia Digital começa a tomar forma com a instalação das primeiras redes de fibra óptica na Capital. O processo começou na última sexta-feira (12), e segue o cronograma estabelecido pela Parceria Público-Privada firmada entre o Governo do Estado e a Sonda. Equipes de mapeamento, pesquisa de campo e cabeamento continuam nas ruas da Capital e realizam as primeiras instalações do projeto.

O ritmo de implantação de toda rede segue acelerado: a média é de 8 quilômetros por dia, percorrendo ruas e avenidas da Capital até finalizar na interligação com os prédios públicos estaduais. Serão ao todo 300 quilômetros de fibra para a cobertura de 280 pontos, cinco praças com acesso wi-fi e oito pontos com monitoramento por câmeras de vídeo. Na Capital as praças públicas selecionadas para disponibilizar wi-fi com acesso gratuito são: Parque do Sol, Praça do Peixe, Praça Bosque da Paz, Praça Recanto dos Pássaros e Praça República da Bolívia.

Além do cabeamento da fibra óptica, a construção do COR (Centro de Operações de Rede), localizado no Parque dos Poderes, segue em plena execução com previsão de entrega até final de julho. Nele serão centralizadas a identificação e solução de eventuais incidentes da Infovia Digital, a integração dos diversos serviços agregados à rede (como os ramais IP, as praças públicas digitais e câmeras OCR).

O espaço controlará toda a infraestrutura da Infovia Digital e manterá a gestão de dados centralizada e integrada, garantindo segurança e confiabilidade, controle da capacidade de tráfego entre as unidades administrativas e modularidade para futuras expansões, conforme aumento de demanda.

Infovia Digital em MS

Ao todo, o contrato da Infovia Digital prevê a instalação de 7 mil quilômetros de rede de fibra em todo o Mato Grosso do Sul, disponibilizando serviços de transmissão de voz, imagem e dados por meio de rede própria de fibra óptica de alta capacidade e velocidade. Interligará 1.634 pontos de acesso do Governo, 15 mil ramais VOIP, wi-fi público em 129 praças públicas de todas as cidades do Estado, além câmeras de monitoramento remoto, auxiliando os serviços de segurança pública e socorro.

Secretarias, autarquias, fundações, escolas e universidades estaduais, agências fazendárias, hospitais regionais, estabelecimentos penais, delegacias de polícia, defensorias públicas e procuradorias dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul terão transmissão de dados em alta velocidade e qualidade, ampliando o alcance de seus serviços.

O avanço digital engloba vários serviços, como o de telefonia. Todo o sistema do Governo será substituído por ramais VOIP, com conexão de fibra ótica. A proposta deve reduzir os custos com telefonia clássica do Estado, solução mais moderna e que possibilita integração com outras ferramentas dentro dessa rede. Em um futuro projeto de extensão, a rede poderá oferecer serviços de alta demanda de banda (videomonitoramento, diagnóstico de imagens médicas, ensino à distância).

O projeto conta uma redundância da rede em, no mínimo, 50 municípios, evitando que algum rompimento comprometa a continuidade dos serviços.

A implantação da Infovia Digital deverá estar totalmente concluída até julho de 2024. O Governo pagará R$ 2,29 milhões por mês a partir desse prazo para o grupo operar a Infovia Digital, em um contrato de 30 anos.

