Iniciativa prevÃª sete frentes de atuaÃ§Ã£o para proteger Ã¡reas do Pantanal

AÃ§Ãµes incluem recuperaÃ§Ã£o de Ã¡reas degradadas, educaÃ§Ã£o ambiental e produÃ§Ã£o de mudas nativas

05 marÃ§o 2026 - 15h55
Recuperação de área no PantanalRecuperaÃ§Ã£o de Ã¡rea no Pantanal   (Eduardo Mello)

Uma nova etapa de ações voltadas à conservação ambiental será implementada no Pantanal e na Serra da Bodoquena por meio de parceria entre o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) e o programa de investimento social corporativo ADM Cares. As iniciativas abrangem diferentes municípios de Mato Grosso do Sul e incluem medidas de restauração ambiental, educação e fortalecimento comunitário.

O trabalho faz parte do projeto “Do Solo ao Futuro: Segurança Alimentar e Restauração Ambiental Integrada”, que prevê a execução de sete eixos de atuação voltados à conservação do bioma. Entre as ações estão a recuperação de áreas degradadas, implantação de sistemas agroflorestais em escolas rurais, ampliação da produção de mudas nativas e fortalecimento da Brigada Alto Pantanal.

As atividades contam com a participação de produtores rurais, comunidades escolares, lideranças locais e órgãos públicos, ampliando o alcance das iniciativas em áreas consideradas prioritárias para conservação e proteção de nascentes que abastecem a Serra da Bodoquena.

Segundo Caroline Hoth, especialista em sustentabilidade da ADM e líder regional do programa ADM Cares, o projeto foi estruturado para gerar impactos ambientais e sociais simultaneamente. “Apoiamos iniciativas que integram restauração ambiental, segurança alimentar e saúde e bem-estar, fortalecendo a resiliência do Pantanal e das comunidades que dependem desse ecossistema”, afirma.

O presidente do Instituto Homem Pantaneiro, Angelo Rabelo, destaca que parcerias institucionais são fundamentais para ampliar as ações de conservação no território pantaneiro. De acordo com ele, o trabalho conjunto permite avançar em frentes como recuperação de áreas degradadas, prevenção de incêndios, educação ambiental e fortalecimento da cadeia de restauração.

