Inscrições para curso de manipulação de alimentos ocorrem na quarta-feira

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

As primeiras turmas do curso de manipulação de alimentos de 2023 podem se inscrever nesta quarta-feira (24) para as aulas, oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) através da Coordenadoria de Vigilância Sanitária.

Serão duas turmas por mês com 30 alunos. As aulas acontecem em duas datas diferentes, de acordo com o turno escolhido, e terão direito ao certificado aqueles que comparecerem a 100% das horas/aulas.

As inscrições podem ser feiras pelo site www.visaeduca.com. Em caso de mais dúvidas, o telefone 2020-2102 também está à disposição da população.

Confira a programação:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também