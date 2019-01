Interdição na Afonso Pena com a 14 vai durar 45 dias; confira as rotas alternativas

Da redação com informações da assessoria

As obras do programa Reviva Campo Grande, que interditaram mais um trecho da avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho, devem durar 90 dias, segundo a Engepar. A previsão é que cada lado da avenida passe pelas intervenções durante 45 dias.

A pista no sentido Aeroporto-Parque dos Poderes foi completamente fechada para a implantação das infraestruturas pesadas, como drenagem e elétrica. Após 45 dias, a interdição será feita na pista contrária e também deve durar o mesmo tempo, podendo variar conforme o período chuvoso. Quando os serviços passarem para a pista sentido Parque dos Poderes-Aeroporto, a que hoje recebe as obras será liberada.

Para amenizar a questão do trânsito e informar o motorista e o pedestre das interdições, foram instaladas nove faixas de aviso em vários pontos da capital, nas imediações do trecho interditado: na praça Newton Cavalcante, no início da avenida Afonso Pena; na avenida Afonso Pena, próximo a FIEMS; na avenida Afonso Pena, próximo a Casa de Ensaio, e na avenida Afonso Pena, próximo a Ernesto Geisel.

Confira as rotas alternativas e evite congestionamento:

Deixe seu Comentário

Leia Também