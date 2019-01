Rui Barbosa será recapeada após obras da 14 de Julho

A rua Rui Barbosa receberá obras de recapeamento, drenagem, acessibilidade e estação pré-embarque após o término das obras de requalificação da rua 14 de Julho, no centro de Campo Grande.

A abertura do procedimento para a seleção da empresa que vai elaborar o projeto de infraestrutura da obra foi publicada nesta terça-feira (8), no Diário Oficial. Com o projeto pronto, a prefeitura vai encaminhar para análise do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que vai liberar o recurso para o início das obras.

O projeto deverá ser entregue em até 150 dias, a partir da emissão da ordem de serviço. A expectativa é de que a prefeitura tenha recurso para recapear pelo menos a área central, com maior fluxo de veículos.

