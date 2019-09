Internos do Presídio de Ivinhema plantam girassóis para participar da campanha Setembro Amarelo

Como forma de colaborar com a prevenção ao suicídio, reeducandos do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Ivinhema participam da campanha do Setembro Amarelo, através da plantação de dezenas de girassóis. A ideia surgiu da direção da unidade penal e envolveu toda a equipe de servidores na campanha.

Na última semana, as flores foram entregues para a Secretaria de Assistência Social de Ivinhema para complementar as ações. A iniciativa teve início há dois meses atrás, com a plantação inicial de dez mudas, após o sucesso da colheita, foram plantadas mais duas carreiras das sementes de girassóis na horta da própria unidade penal.

De acordo com a sabedoria popular a flor de girassol significa felicidade. Sua cor amarela ou os tons cor de laranja das pétalas podem simbolizar calor, lealdade, entusiasmo e vitalidade, refletindo a energia positiva que emana do sol.

Conforme o diretor da unidade, Leôncio Elídio dos Santos Junior, “a ideia é justamente enriquecer a campanha em alusão ao setembro amarelo e surgiu com o mesmo objetivo da horta: de que o sistema prisional também pode dar um retorno positivo à sociedade, através da mão de obra carcerária”, argumentou o diretor.

Para transmitir as técnicas necessárias do cultivo dos girassóis, assim como da horticultura, a Igreja Batista disponibilizou um engenheiro agrônomo, que ensina as especificidades aos internos, de forma voluntária. Ao todo, cinco internos trabalham no local e recebem remição de um dia na pena a cada três de serviços prestados, conforme estabelece a Lei de Execução Penal.

As flores também foram utilizadas em diferentes setores dentro da unidade penal como forma de reforçar a importância da campanha do Setembro Amarelo.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, ressaltou que iniciativas como essa enobrecem o sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul. “A ação une o trabalho prisional em prol da população, além de despertar a sociedade e os próprios internos para uma reflexão tão sensível – que é a questão do suicídio”, afirmou.

