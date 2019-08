Presídios usam biometria para controlar entrada e saída de preso

O Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado de Naviraí recebeu a tecnologia de controle de entrada e saída de custodiados, por meio da carteira de identificação com código de barras.

O documento possui o nome e foto do detento, o número de seu Registro Geral de Interno (RGI), filiação e empresa que trabalha, quando exerce trabalho externo. Dessa forma, toda a movimentação é feita de maneira informatizada, através da implantação de um sistema.

A iniciativa começou a ser utilizada na última quinta-feira (1) e a implantação contou com o auxílio do agente penitenciário Wagner França, um dos responsáveis pelo desenvolvimento e gestão do Siapen.

O registro é feito através da carteira de identificação com leitor de código de barras ou por meio da biometria, sendo emitidos relatórios detalhados e específicos.

O objetivo é facilitar o controle da movimentação diária de custodiados que cumprem pena nos regimes semiaberto e aberto, unidades prisionais de Mato Grosso do Sul apostam na tecnologia para auxiliar nesse trabalho.

De acordo com o diretor da unidade penal, Nelson Antônio Cáfaro da Silva, essa medida traz maior transparência e agiliza esse processo de saída e entrada. “Ao todo, 90 internos exercem ocupação produtiva fora da unidade penal e fazer o registro dessa movimentação diária de forma informatizada facilita muito, além de evitar filas para assinar a Folha de Frequência”, destaca.

Outra unidade que está em fase de implementação do sistema de leitura da carteira de identificação é o Estabelecimento Penal Masculino de Regime Semiaberto e Aberto de Dourados.

A unidade já possui um cartão destinado aos presos que trabalham extramuros, que serve para identificação nas abordagens policiais na rua, já que constam informações como local de trabalho dos internos, horário em podem estar fora do presídio, entre outros.

A renovação é feita a cada três meses, como forma de manter o documento sempre atualizado. Agora, a intenção é que seja adquirido os equipamentos necessários para a leitura e registro digital deste cartão.

Em Amambai e Ponta Porã, um ponto digital com leitor biométrico já foi instalado na portaria dos estabelecimentos penais de regimes semiaberto e aberto para registrar as saídas e retornos dos internos, que colocam a digital no leitor e é feito o registro com data, hora e até foto.

No final do dia é gerado um relatório com todas as informações. Nos casos de cumprimento de pena em regime aberto, o controle também é utilizado nos internos que vão diariamente no local para registrar a presença.

Deixe seu Comentário

Leia Também